Sinema>Film Arşiv > Toemarok
Toemarok
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : 4.8 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :1998
- Ülke : Güney Kore
- Yönetmen :
- Senarist :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :98 dk.
- Dağıtıcı :JollyVision Entertainment
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.