Tom Çiftlikte

Tom, sevgilisi Guillaume’un cenazesi için Quebec kırsalına gider. Orada, Guillaume’un annesi ve ileri derecede maço abisi Francis ile tanışır. Kederli ailenin bu ilişkiden haberinin olmadığı açıkken, Francis şaşırtıcı bir oyunun kurallarını birer birer koymaya başlayınca işler iyice karışır. Bu oyun Tom’u hem boğar hem de heyecanlandırır.