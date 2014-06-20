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Tom Çiftlikte
Tom Ã la ferme
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- IMDB Puanı : 7.0 / 10
- Filmin Puanı : 5.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Fransa, Kanada
- Gösterim Tarihi :20 Haziran 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :102 dk.
Filmin Konusu
Tom, sevgilisi Guillaume’un cenazesi için Quebec kırsalına gider. Orada, Guillaume’un annesi ve ileri derecede maço abisi Francis ile tanışır. Kederli ailenin bu ilişkiden haberinin olmadığı açıkken, Francis şaşırtıcı bir oyunun kurallarını birer birer koymaya başlayınca işler iyice karışır. Bu oyun Tom’u hem boğar hem de heyecanlandırır.
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