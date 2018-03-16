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Tomb Raider

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Tomb Raider
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Filmin Konusu

Lara Croft neredeyse genç bir kızken, ortadan birdenbire kaybolan egzantrik, maceracı bir babanın, asi kızıdır. Şimdilerde 21 yaşında, Doğu Londra'da yaşayan, bisikletle kuryelik yapan ve zar zor kirasını ödeyen amaçsız genç bir kızdır. Azimle kendi yolunda ilerlerken, babasının gittiğini kabullenmediği gibi bıraktığı mirası da reddetmektedir. Gerçeklerle yüzleşerek ilerlediği hayatında babasız 7 yıl geçmiştir. Lara, onu, babasının gizemli ölümüne götürecek şifreleri çözmesini sağlayacak şeyin ne olduğunun henüz farkında değildir.

Bildiği her şeyi geride bırakan Lara, babasının son görüldüğü yere, efsanelere konu olmuş Japonya yakınlarında mistik bir adada bulunan mezara doğru yola çıkar. Fakat bu görev onun için kolay olmayacaktır. Sadece adaya çıkmak bile yeteri kadar tehlikelidir. Bilinmeyene doğru çıktığı bu yolculukta, Lara, hayatı boyunca yaşayabileceği en büyük zorluklarla karşılaşacaktır. Bu garip ve zorlu olaylar karşısında; keskin zekası, gözü karalığı ve asi ruhundan başka hiçbir
şeyi yoktur ve limitlerinin üzerine çıkmak için elinden geleni yapması gerektiğinin farkındadır. Bu tehlikeli maceradan sağ olarak çıkarsa "Tomb Raider" olacaktır.

Galeri

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