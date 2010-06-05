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Tong tian xiao zi gong qiang ke
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- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Aksiyon
- Yapım Yılı :1980
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Wah Yuen , Lao Shen , Te Hu Hsiao , Shen Chan , Chuen Chiang , Pei Chi Huang , Heng Li , Chun Liu , Wei Hao Teng , Ming Fung devamı..
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Dağıtıcı :Shaw Brothers
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