Toprağa Uzanan Eller

Toprak, Çukurova’ya mevsimlik işçi olarak giden bir ailenin ortanca çocuğudur. Sekiz yaşında olmasına rağmen hiç okula gitmemiş ve nüfusu henüz çıkarılmamıştır. Ablası Zehra 15 yaşındadır ve yüklü bir başlık parası karşılığı babası tarafından dedesi yaşında bir adama sözlenmiştir. Toprak’ın küçük kardeşi Zeliha ise geçirdiği çocuk felci sonrası görme yetisini kaybetmiştir. Irgatlık mevsimi gelir, Çukurova'ya doğru yola çıkılır. Toprak, yaşadıkları sıkıntıları anlamaması için Zeliha'ya bir masal anlatmaya başlar...

