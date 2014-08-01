Sinema>Film Arşiv > Toprağa Uzanan Eller
Toprağa Uzanan Eller
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.6 / 10
- Filmin Puanı : 3.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :1 Ağustos 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :97 dk.
Filmin Konusu
Toprak, Çukurova’ya mevsimlik işçi olarak giden bir ailenin ortanca çocuğudur. Sekiz yaşında olmasına rağmen hiç okula gitmemiş ve nüfusu henüz çıkarılmamıştır. Ablası Zehra 15 yaşındadır ve yüklü bir başlık parası karşılığı babası tarafından dedesi yaşında bir adama sözlenmiştir. Toprak’ın küçük kardeşi Zeliha ise geçirdiği çocuk felci sonrası görme yetisini kaybetmiştir. Irgatlık mevsimi gelir, Çukurova'ya doğru yola çıkılır. Toprak, yaşadıkları sıkıntıları anlamaması için Zeliha'ya bir masal anlatmaya başlar...
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.