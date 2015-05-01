Toprağın Tuzu

Uluslararası uyuşmazlıklara, açlığa ve toplu göçlere tanıklık eden ünlü fotoğrafçı Sebastio Salgado, oğlu Juliano ile çıktıkları bir seyahate, Wim Wenders’ın da eşlik etmesini isteyince, Wenders bu seyahatleri belgesel filmi yapmaya karar verir. Belgesel, bir fotoğrafçının oğluyla çalışma ilişkisine ve Salgadoların aile yaşantısına da değinen dokunaklı bir çalışma.