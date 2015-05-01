Sinema>Film Arşiv > Toprağın Tuzu - The Salt of the Earth
Toprağın Tuzu
The Salt of the Earth
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 8.4 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel, Biyografi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Brezilya, Fransa, İtalya
- Gösterim Tarihi :1 Mayıs 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Uluslararası uyuşmazlıklara, açlığa ve toplu göçlere tanıklık eden ünlü fotoğrafçı Sebastio Salgado, oğlu Juliano ile çıktıkları bir seyahate, Wim Wenders’ın da eşlik etmesini isteyince, Wenders bu seyahatleri belgesel filmi yapmaya karar verir. Belgesel, bir fotoğrafçının oğluyla çalışma ilişkisine ve Salgadoların aile yaşantısına da değinen dokunaklı bir çalışma.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.