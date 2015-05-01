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Toprağın Tuzu

The Salt of the Earth

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Fragmanlar


Toprağın Tuzu
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13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 8.4 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Uluslararası uyuşmazlıklara, açlığa ve toplu göçlere tanıklık eden ünlü fotoğrafçı Sebastio Salgado, oğlu Juliano ile çıktıkları bir seyahate, Wim Wenders’ın da eşlik etmesini isteyince, Wenders bu seyahatleri belgesel filmi yapmaya karar verir. Belgesel, bir fotoğrafçının oğluyla çalışma ilişkisine ve Salgadoların aile yaşantısına da değinen dokunaklı bir çalışma.

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