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Toz Bezi
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :25 Aralık 2015
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- Müzik :
Filmin Konusu
İki gündelikçi kadın, temizliğe gittikleri evlerdeki insanlarla kurdukları ilişki, gündelik çatışmalar, kendi arkadaşlık-kardeşlikleri ve bu yakın arkadaşlığın hiyerarşisi, hayata tutunma çabası, kadınlık, annelik, temizlik ve yoksulluk...
Nesrin ve Hatun şehrin yoksulluğu ve zenginliği arasındaki bir vagonda gelip giderken, hayatı anlamaya ve kendilerine gidecek yollar bulmaya çalışırlar.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Eline 5000₺ lik bir kamera alan her türlü işsiz güçsüz diplomasız tip film çeker yönetirse olacağı bu. Ertem eğilmez demiş ki, öncelikle bir hikayen olmalı kitap yazarsan film yaparsan..bunlarda bir hikaye yok, önce taksitle bir kamera alıyorlar, saçmasapan gündelik bir şey çekiyorlar, hikaye nasılsa çıkar diyorlar. Bu kafayla ancak bu berbat film olur
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