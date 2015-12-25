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Toz Bezi

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Fragmanlar


Toz Bezi
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7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

İki gündelikçi kadın, temizliğe gittikleri evlerdeki insanlarla kurdukları ilişki, gündelik çatışmalar, kendi arkadaşlık-kardeşlikleri ve bu yakın arkadaşlığın hiyerarşisi, hayata tutunma çabası, kadınlık, annelik, temizlik ve yoksulluk...

Nesrin ve Hatun şehrin yoksulluğu ve zenginliği arasındaki bir vagonda gelip giderken, hayatı anlamaya ve kendilerine gidecek yollar bulmaya çalışırlar.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Eline 5000₺ lik bir kamera alan her türlü işsiz güçsüz diplomasız tip film çeker yönetirse olacağı bu. Ertem eğilmez demiş ki, öncelikle bir hikayen olmalı kitap yazarsan film yaparsan..bunlarda bir hikaye yok, önce taksitle bir kamera alıyorlar, saçmasapan gündelik bir şey çekiyorlar, hikaye nasılsa çıkar diyorlar. Bu kafayla ancak bu berbat film olur

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Oyuncular ve ekip

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