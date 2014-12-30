Metin, İstanbul’da yaşayan bir erkek gündelikçidir. Kendi halinde, mutlu bir dünyası vardır. Metin’in küçük dünyası, müşterisi Suzan Hanım’ın evinde birlikte çalıştıkları Neslihan’ın evine gelmesiyle değişir. Sonunda Metin’in hayatına giren iki kişi de kendi yollarına doğru giderler. Metin yine yalnızlığıyla başbaşa kaldığında hayatında ilginç bir gelişme olur; İstiklal Caddesi’ndeki kabininde şarkı söylediği TV programı onu konuk olarak çağırır.