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Toz

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Fragmanlar


Toz
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13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Toz, Azra'nın (Öykü Karayel), ailesinin sır dolu geçmişinin izini sürerken, savaşın insanların kaderi üzerindeki etkilerini ve Afganistan'da yalnız bir kadın olarak çıktığı yolculuğu anlatıyor.

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