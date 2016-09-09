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Tozol
Skiptrace
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- IMDB Puanı : 5.7 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD, Çin, Hong-Kong
- Gösterim Tarihi :9 Eylül 2016
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :107 dk.
Filmin Konusu
Hong Kong'lu bir detektif olan Bennie Chan, yolunun kesiştiği Amerikalı kumarbaz Connor ile birlikte kötü namıyla ünlü Çin mafyasına savaş açar.
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