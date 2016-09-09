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Tozol

Skiptrace

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Fragmanlar


Tozol
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Hong Kong'lu bir detektif olan Bennie Chan, yolunun kesiştiği Amerikalı kumarbaz Connor ile birlikte kötü namıyla ünlü Çin mafyasına savaş açar.

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Yorumlar
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