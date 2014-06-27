Transformers: Kayıp Çağ

Savaş şehirleri yerle bir etmiş ancak zorda olsa dünya galip çıkmıştır. İnsanlar yavaş yavaş yaralarını sarmaya, parçaları bir araya toplamaya uğraşırken bir grup gizlice birlik olup tarihin akışını değiştirmek üzere harekete geçmektedir. Bu antik ve güçlü tehdit, yönünü dünya olarak tayin etmiştir. Optimus Prime ve Autobot´lar bu korkutucu yeni düşmanlarına karşı amansız bir savaşa girmek üzerelerdir.