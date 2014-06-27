Transformers: Kayıp Çağ
Transformers: Age of Extinction
- IMDB Puanı : 5.7 / 10
- Filmin Puanı : 8.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD, Çin
- Gösterim Tarihi :27 Haziran 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Savaş şehirleri yerle bir etmiş ancak zorda olsa dünya galip çıkmıştır. İnsanlar yavaş yavaş yaralarını sarmaya, parçaları bir araya toplamaya uğraşırken bir grup gizlice birlik olup tarihin akışını değiştirmek üzere harekete geçmektedir. Bu antik ve güçlü tehdit, yönünü dünya olarak tayin etmiştir. Optimus Prime ve Autobot´lar bu korkutucu yeni düşmanlarına karşı amansız bir savaşa girmek üzerelerdir.
Galeri
Yorumlar
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Transformers beni pek çekmiyor; ama yine de izlenir. O kadar uğraşıp yapmışlar.
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Izlemyi düşünüyordum ama yorumlar soguttu beni
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En heyecansız geçen Transformers filmi. Uzun süreli durgun zamanlar insanı gerçekten bayıyor. Aksiyon sahneleri çok güzel ama diğer filmlerdeki aksiyon süresi dakikalarına bakıldığında bu filmde sıkılıyorsunuz.
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İğrenç bir film. 3saatimr yazık oldu bilim kurgu filmlerinden zaten nefret ediyordum buda üstüne iyice soğuttu!
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Film gayet iyidi tamam belki 3D adına bişey yok belki eski robotlarda olmayabilir ama biraz yenilik gerek bu robotlarda gayet başarılıydı bence