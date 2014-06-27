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Sinema>Film Arşiv >  Transformers: Kayıp Çağ - Transformers: Age of Extinction
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Transformers: Kayıp Çağ

Transformers: Age of Extinction

3 kişi izlemiş. | 40 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Transformers: Kayıp Çağ
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 8.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (55 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Savaş şehirleri yerle bir etmiş ancak zorda olsa dünya galip çıkmıştır. İnsanlar yavaş yavaş yaralarını sarmaya, parçaları bir araya toplamaya uğraşırken bir grup gizlice birlik olup tarihin akışını değiştirmek üzere harekete geçmektedir. Bu antik ve güçlü tehdit, yönünü dünya olarak tayin etmiştir. Optimus Prime ve Autobot´lar bu korkutucu yeni düşmanlarına karşı amansız bir savaşa girmek üzerelerdir.

Galeri

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Yorumlar

  • Transformers beni pek çekmiyor; ama yine de izlenir. O kadar uğraşıp yapmışlar.

  • Izlemyi düşünüyordum ama yorumlar soguttu beni

  • En heyecansız geçen Transformers filmi. Uzun süreli durgun zamanlar insanı gerçekten bayıyor. Aksiyon sahneleri çok güzel ama diğer filmlerdeki aksiyon süresi dakikalarına bakıldığında bu filmde sıkılıyorsunuz.

  • İğrenç bir film. 3saatimr yazık oldu bilim kurgu filmlerinden zaten nefret ediyordum buda üstüne iyice soğuttu!

  • Film gayet iyidi tamam belki 3D adına bişey yok belki eski robotlarda olmayabilir ama biraz yenilik gerek bu robotlarda gayet başarılıydı bence

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Oyuncular ve ekip

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