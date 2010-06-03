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Transit PrisonerMasgoon Transit
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- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2008
- Ülke : Mısır
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Dağıtıcı :Oscar for Distribution and Movie Theatres
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