Trendeki Kız
The Girl on the Train
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :7 Ekim 2016
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- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :105 dk.
Filmin Konusu
Yakın zamanda bir boşanma atlatan Rachel, her gün kullandığı trenin geçtiği güzergâhta "mükemmel" bir çift görür. Bu çifti gözlemlemeyi günlük rutini hâline getiren Rachel, bir gün şahit olduğu bir olay sonrası çözülmesi zor bir gizemin içerisine sürüklenir.
Galeri
Yorumlar
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Ejderha dövmeli kız da güzel
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konu farklı durağan gececek film görüntüsü çiziyor belki de.. aksiyon severlere öyledir.. lakin ben beğendim.
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Kitabı gibi güzel
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Çok sürükleyici şaşırtıcı sonu beklenenenin dışında bir film Bulmaca gibi önce yanlış yazabiliyorsunuz Harfler yerleşince sonu enson ortaya çıkıyor
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Oyunculuklar iyi, konu fena değil. Film ortalamanın üzerinde diyebilirim. Eğer yanınızda bir bayan ile gidecekseniz müstehcen sahneler var tercih etmeyin derim.