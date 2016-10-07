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Trendeki Kız

The Girl on the Train

0 kişi izlemiş. | 6 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Trendeki Kız
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.6 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Yakın zamanda bir boşanma atlatan Rachel, her gün kullandığı trenin geçtiği güzergâhta "mükemmel" bir çift görür. Bu çifti gözlemlemeyi günlük rutini hâline getiren Rachel, bir gün şahit olduğu bir olay sonrası çözülmesi zor bir gizemin içerisine sürüklenir.

Galeri

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Yorumlar

  • Ejderha dövmeli kız da güzel

  • konu farklı durağan gececek film görüntüsü çiziyor belki de.. aksiyon severlere öyledir.. lakin ben beğendim.

  • Kitabı gibi güzel

  • Çok sürükleyici şaşırtıcı sonu beklenenenin dışında bir film Bulmaca gibi önce yanlış yazabiliyorsunuz Harfler yerleşince sonu enson ortaya çıkıyor

  • Oyunculuklar iyi, konu fena değil. Film ortalamanın üzerinde diyebilirim. Eğer yanınızda bir bayan ile gidecekseniz müstehcen sahneler var tercih etmeyin derim.

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Oyuncular ve ekip

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