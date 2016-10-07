Trendeki Kız

Yakın zamanda bir boşanma atlatan Rachel, her gün kullandığı trenin geçtiği güzergâhta "mükemmel" bir çift görür. Bu çifti gözlemlemeyi günlük rutini hâline getiren Rachel, bir gün şahit olduğu bir olay sonrası çözülmesi zor bir gizemin içerisine sürüklenir.