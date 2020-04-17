Troll: Kuyruklu Macera

Trol prensi Trym’ın babası Kral Grom’u kurtarmak için sadece 2 günü vardır. Babası taşa dönüşmüş ve kuyruğu ormandaki kötü varlık tarafından çalışmıştır. Trol ve arkadaşları babasının kuyruğunu alıp hayatını kurtarmak ve krallığı haklı hükümdarına geri vermek için Edvord’un trol krallığını doğru vahşi ve tehlikeli bir yolculuğa çıkar.