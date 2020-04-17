Sinema>Film Arşiv > Troll: Kuyruklu Macera - Troll: The Tale of a Tail
Troll: Kuyruklu Macera
Troll: The Tale of a Tail
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Trol prensi Trym’ın babası Kral Grom’u kurtarmak için sadece 2 günü vardır. Babası taşa dönüşmüş ve kuyruğu ormandaki kötü varlık tarafından çalışmıştır. Trol ve arkadaşları babasının kuyruğunu alıp hayatını kurtarmak ve krallığı haklı hükümdarına geri vermek için Edvord’un trol krallığını doğru vahşi ve tehlikeli bir yolculuğa çıkar.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.