Müziği SHREK'in yapımcılarının elinden olan yeni bir animasyon komedi filmi TROLLER, sevimli yaratıkları, beraberinde onların muhteşem ve rengarenk efektlerini beyaz perdeye taşıyor. Poppy (Anna Kendrick) kendisini bildiği tek dünyadan çok uzaklara taşıyan destansı bir macerada güçlerini daima umutsuz olan Branch (Justin Timberlake) ile birleştirir. Arkadaşlarını, günahkar Bergen'in pençelerinden ve onların lideri King Gristle'ın elinden kurtarmak için cesaret isteyen bu görevi tamamlamak zorundadırlar. Poppy'nin bu destansı macerası onun gücünü test edecek ve gerçek renklerini açığa çıkaracaktır.