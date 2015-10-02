Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Tuhaf Bir Sihir - Strange Magic
Paylaş

Tuhaf Bir Sihir

Strange Magic

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Tuhaf Bir Sihir
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.8 / 10
  • Filmin Puanı : 3.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (1 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

“Tuhaf Bir Sihir”, “Bir Yaz Gecesi Rüyası”ndan ilham alınarak yapılan bir peri masalı. Bu animasyonda güçlü bir iksir için verilen savaşta goblinler, elfler, periler ve diğer yaratıklardan oluşan karakterlerin hikayesi, son 60 yılın popüler şarkılarından esinlenerek anlatılıyor.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Seslendirenler ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Tuhaf Bir Sihir filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Tuhaf Bir Sihir filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir