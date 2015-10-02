“Tuhaf Bir Sihir”, “Bir Yaz Gecesi Rüyası”ndan ilham alınarak yapılan bir peri masalı. Bu animasyonda güçlü bir iksir için verilen savaşta goblinler, elfler, periler ve diğer yaratıklardan oluşan karakterlerin hikayesi, son 60 yılın popüler şarkılarından esinlenerek anlatılıyor.