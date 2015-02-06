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Turist

2 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Turist
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 7.3 / 10
  • Filmin Puanı : 6.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Turist, Alplere kayak tatiline giden İsveçli bir ailenin dağ manzaralı bir restoranda öğle yemeklerini yedikleri sırada çığ düşmesi ve ailenin bu felaketten kurtulması sonrasında babanın davranışını ele alıyor. İnsanlar stresli durumlarla karşılaştıklarında aptalca şeyler yapabilirler. Bu olayda çığ, hayatta karşılaştığımız günlük mücadeleleri bitiriyor, çekirdek aile kavramını yerle bir ediyor.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Filmin ne başı nede sonu belli bence 7.5 çok fazla ve film zaman kaybından başka birşey değil izleyenlerin gerçekten pişman olacağını düşünüyorum

  • İzlenebilir bir film ben keyifle izledim

  • bence güzel bir film

  • ehh iste...

  • İdare eder ama 7.5 fazla gibi.

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Oyuncular ve ekip

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