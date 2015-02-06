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Turist
2 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.3 / 10
- Filmin Puanı : 6.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Fransa, İsveç, Norveç
- Gösterim Tarihi :6 Şubat 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :120 dk.
Filmin Konusu
Turist, Alplere kayak tatiline giden İsveçli bir ailenin dağ manzaralı bir restoranda öğle yemeklerini yedikleri sırada çığ düşmesi ve ailenin bu felaketten kurtulması sonrasında babanın davranışını ele alıyor. İnsanlar stresli durumlarla karşılaştıklarında aptalca şeyler yapabilirler. Bu olayda çığ, hayatta karşılaştığımız günlük mücadeleleri bitiriyor, çekirdek aile kavramını yerle bir ediyor.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Filmin ne başı nede sonu belli bence 7.5 çok fazla ve film zaman kaybından başka birşey değil izleyenlerin gerçekten pişman olacağını düşünüyorum
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İzlenebilir bir film ben keyifle izledim
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bence güzel bir film
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ehh iste...
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İdare eder ama 7.5 fazla gibi.
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