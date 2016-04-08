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Türk Lokumu

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Fragmanlar


Türk Lokumu
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15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 5.9 / 10
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Türk Lokumu, Bu güne kadar kendi halinde bir hayat yaşamış olan bir Anadolu gencinin, bir anda kızların ayaklarına kapandığı bir adam haline gelişi, İstanbul’da süper lüks bir Amerikan kolejinde okuyan gençlerin eğlenceli, komik hayatları ve daha fazlası…

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Yorumlar

  • Fragmanini izledikten sonra ustune para verseler gitmem,sacma.zatem imb puanindan da hakettigini ancak almis gorunuyor.

  • Zaman kaybi gibi duruyor

  • Oyuncuları görünce insanın içi kalkıyor. Yazan yöneten cast sağlayan şahısların hangi kafa ile iş yaptıklarını çözemedim . Bu oyunculara oscarlık senaryo versen bile rezalet bir yapım çıkar.

  • İğrenç

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Oyuncular ve ekip

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