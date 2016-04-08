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Türk Lokumu
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- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 1.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :8 Nisan 2016
- Yönetmen :
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
Filmin Konusu
Türk Lokumu, Bu güne kadar kendi halinde bir hayat yaşamış olan bir Anadolu gencinin, bir anda kızların ayaklarına kapandığı bir adam haline gelişi, İstanbul’da süper lüks bir Amerikan kolejinde okuyan gençlerin eğlenceli, komik hayatları ve daha fazlası…
Galeri
Yorumlar
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Fragmanini izledikten sonra ustune para verseler gitmem,sacma.zatem imb puanindan da hakettigini ancak almis gorunuyor.
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Zaman kaybi gibi duruyor
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Oyuncuları görünce insanın içi kalkıyor. Yazan yöneten cast sağlayan şahısların hangi kafa ile iş yaptıklarını çözemedim . Bu oyunculara oscarlık senaryo versen bile rezalet bir yapım çıkar.
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İğrenç
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