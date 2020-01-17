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Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Savaş, Tarih, Aksiyon
- Yapım Yılı :2019
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :17 Ocak 2020
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa seferlerini, öncü askerler konumundaki Akıncılar birliği üzerinden anlatıyor.
Galeri
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