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Tusk
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- IMDB Puanı : 5.3 / 10
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :1980
- Ülke : Fransa
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Oriole Henry , Andy Jenny , Krake , Lalitha , Nadar , Retha , Sempath Shetty , Swami , Menoara the Elephant , Sukumar Anhana devamı..
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :119 dk.
- Dağıtıcı :Yang Films, Films 21
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