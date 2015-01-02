Tut Sözünü

Yalçın ve Bahadır çok yakın iki arkadaştır. Birbirlerine hiç benzememelerine rağmen aralarında oluşan bu sağlam dostluk Yalçın'ın ölümüyle sonlanır. Ancak cenazeden bir hafta sonra Bahadır'ın kapısı hiç beklemediği biri tarafından çalınır. Karşısında Yalçın'ın hayaleti vardır.

Yalçın yaşarken tutmadığı bir söz yüzünden arafta kalmıştır. Ruhunun huzura erebilmesi için tek yol, bu sözü 3 gün içinde bulup yerine getirmesidir. Ancak bunu yaparken ona yardım edebilecek tek kişi,

yaşarken sahip olduğu yegâne arkadaşı olan Bahadır'dır.

Yıllardan beri sevdiği kadına bile açılacak cesareti bulamayan Bahadır, bu 3 gün içinde Yalçın yüzünden hayal edemeyeceği kadar belaya bulaşacak ama her şeye rağmen sözü yerine getirmeye çalışacaktır.