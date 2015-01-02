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Tut Sözünü
0 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Fantastik
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :2 Ocak 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Yalçın ve Bahadır çok yakın iki arkadaştır. Birbirlerine hiç benzememelerine rağmen aralarında oluşan bu sağlam dostluk Yalçın'ın ölümüyle sonlanır. Ancak cenazeden bir hafta sonra Bahadır'ın kapısı hiç beklemediği biri tarafından çalınır. Karşısında Yalçın'ın hayaleti vardır.
Yalçın yaşarken tutmadığı bir söz yüzünden arafta kalmıştır. Ruhunun huzura erebilmesi için tek yol, bu sözü 3 gün içinde bulup yerine getirmesidir. Ancak bunu yaparken ona yardım edebilecek tek kişi,
yaşarken sahip olduğu yegâne arkadaşı olan Bahadır'dır.
Yıllardan beri sevdiği kadına bile açılacak cesareti bulamayan Bahadır, bu 3 gün içinde Yalçın yüzünden hayal edemeyeceği kadar belaya bulaşacak ama her şeye rağmen sözü yerine getirmeye çalışacaktır.
Galeri
Yorumlar
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internetten izleyebildim . bu sene izlediğim komediler arasında ilk ilk 5 te kesin yeri var diyebilirim.
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filmi izledim gercekten cok kotu paraniza yazik
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berbat otesi rezillik
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ne yaptın gittin mi
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Gayet komiğe benziyor kadro da iyi bakalım gidicem bugün
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