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Tutmayın Beni
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :2 Eylül 2016
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Güvenlik Fikret karakteriyle, ilk kez bir kadın kahramanın aksiyon ve komedi filmi olan Tutmayın Beni'de güvenlikçiyi Bala Atabek canlandırıyor.
Galeri
Yorumlar
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Sinemaya sık sık giden biri olarak söylüyorum,düşük bütçeli ve çok tanınmayan oyuncularla çekilen filmlerin başarılı olması beni sevindiririr,lakin inanın üstune para verseler gidilecek bir film degil,boyle filmler bırakın sinemada evde bile izlenecek filmler değil,bi umutla gittim ama 20 dakika dayanabildim,mısirım kolam biter bitmez çıktım,bence her film vizyona girmemeli,en azından azda olsa bir kalitesi olmalı ve gosterimden once analiz edilmeli
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İğrenç ötesi basit berbat bir film paranızı çöpe atın daha iyi
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