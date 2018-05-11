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Tutsak

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Tutsak
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film akıl hastanesinde geçen bir hikayeyi konu alıyor. Doktor Doğan ve baş hekim Halil hastalara ilginç tedaviler uygulamaktadır ve zamanla hastane içinde yaptıkları ortaya çıkar.

Galeri

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