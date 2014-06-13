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Tutturamayanlar

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Tutturamayanlar
  • IMDB Puanı : 4.1 / 10
  • Filmin Puanı : 6.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Tutturamayanlar, belirsiz bir zamanda, “O-Land” adlı hayali bir ülkede geçer. Modern hayatın insanlar üzerindeki yabancılaştırma etkisi, insanların toplumdan ve dünyadan soyutlaşması, maddi çıkarların manevi olguları yok etmesi ve insanların kolay yoldan paraya ulaşma çabasıdır. Tutturamayanlar, günümüzün kapitalist dünya düzeninde insanların ne kadar kolay sömürüldüklerinin, hiçe sayıldıklarının
ve sadece müşteri olarak görüldüklerinin öyküsüdür.

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