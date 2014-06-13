Tutturamayanlar, belirsiz bir zamanda, “O-Land” adlı hayali bir ülkede geçer. Modern hayatın insanlar üzerindeki yabancılaştırma etkisi, insanların toplumdan ve dünyadan soyutlaşması, maddi çıkarların manevi olguları yok etmesi ve insanların kolay yoldan paraya ulaşma çabasıdır. Tutturamayanlar, günümüzün kapitalist dünya düzeninde insanların ne kadar kolay sömürüldüklerinin, hiçe sayıldıklarının

ve sadece müşteri olarak görüldüklerinin öyküsüdür.