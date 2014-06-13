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Tutturamayanlar
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- IMDB Puanı : 4.1 / 10
- Filmin Puanı : 6.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :13 Haziran 2014
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- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Tutturamayanlar, belirsiz bir zamanda, “O-Land” adlı hayali bir ülkede geçer. Modern hayatın insanlar üzerindeki yabancılaştırma etkisi, insanların toplumdan ve dünyadan soyutlaşması, maddi çıkarların manevi olguları yok etmesi ve insanların kolay yoldan paraya ulaşma çabasıdır. Tutturamayanlar, günümüzün kapitalist dünya düzeninde insanların ne kadar kolay sömürüldüklerinin, hiçe sayıldıklarının
ve sadece müşteri olarak görüldüklerinin öyküsüdür.
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