Tüylü Arkadaşlar

Yavru Kuşlar, Mooky ve Kooky, gençlik hayatlarının en iyi haberlerini yeni alırlar ve her kuşun hayalinin gerçekleşmesinden daha az bir şey değildir bu: Bir gün kasabanın prestijli Tüy Kulübüne kabul edilirler! Sevgili Tüy Kulübü başkanı, bilge yaşlı Hoot-Hoot, onlara ilk görevlerini sunar. Küçük Mooky ve Kooky dokuzuncu bulutun üzerinde uçmaya başlarlar! Ancak, görevleri düşündüklerinden daha zor görünüyordur!