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Tüylü Kaçak

Run Ozzy Run

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Fragmanlar


Tüylü Kaçak
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7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (4 oy) sen de oy kullan!
  • Tür :Animasyon
  • Yapım Yılı :2016
  • Ülke : ABD
  • Gösterim Tarihi :3 Şubat 2017
  • Süre :90 dk.

 

Filmin Konusu

Ozzy, çok sevimli bir ev köpeğidir. Aile Japonya tatiline çıkınca Ozzy'i lüks bir köpek barınağına bırakır. Ancak barınak hiç de göründüğü gibi bir yer değildir, sahipleri yokken hayvanları acımasızca satan bir çeteye aittir. Ozzy kendi başının çaresine bakmak sorundadır.

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Yorumlar
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