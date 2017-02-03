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Tüylü Kaçak
Run Ozzy Run
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Ozzy, çok sevimli bir ev köpeğidir. Aile Japonya tatiline çıkınca Ozzy'i lüks bir köpek barınağına bırakır. Ancak barınak hiç de göründüğü gibi bir yer değildir, sahipleri yokken hayvanları acımasızca satan bir çeteye aittir. Ozzy kendi başının çaresine bakmak sorundadır.
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