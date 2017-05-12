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Tuz ve Ateş

Salt and Fire

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Fragmanlar


Tuz ve Ateş
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7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 4.1 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Güney Amerika ekolojik bir felaketle yüz yüzedir. Birleşmiş Milletler, bu elzem durumu incelemek üzere Bolivya'ya bir heyet gönderir. Fakat bilimsel araştırmalar yürütmekle sorumlu heyet, daha havalimanından dışarıya adım atamadan kaçırılır. Komplonun arkasında ise bölgede faaliyet gösteren büyük bir şirket vardır. Şirketin gizemli, kapitalist ve filozof CEO'su, dünyanın geleceğini tehdit eden faciadan da sorumludur aslında. Bu karmaşa içinden çıkılmaz bir hal alırken hemen yanlarındaki bir volkanın aktif hale gelmesiyle de işler iyice çığırından çıkar.

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