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Tuz ve Ateş
Salt and Fire
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- IMDB Puanı : 4.1 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD, Almanya, Fransa, Meksika
- Gösterim Tarihi :12 Mayıs 2017
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- Süre :98 dk.
Filmin Konusu
Güney Amerika ekolojik bir felaketle yüz yüzedir. Birleşmiş Milletler, bu elzem durumu incelemek üzere Bolivya'ya bir heyet gönderir. Fakat bilimsel araştırmalar yürütmekle sorumlu heyet, daha havalimanından dışarıya adım atamadan kaçırılır. Komplonun arkasında ise bölgede faaliyet gösteren büyük bir şirket vardır. Şirketin gizemli, kapitalist ve filozof CEO'su, dünyanın geleceğini tehdit eden faciadan da sorumludur aslında. Bu karmaşa içinden çıkılmaz bir hal alırken hemen yanlarındaki bir volkanın aktif hale gelmesiyle de işler iyice çığırından çıkar.
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