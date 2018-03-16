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Tzitut, sof tzitut
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Kısa Film, Gerilim
- Yapım Yılı :1998
- Ülke : İsrail
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :27 dk.
- Dağıtıcı :Manor Cabri
- Resmi Sitesi : Pictures and production info
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