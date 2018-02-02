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Sinema>Vizyondaki Filmler >  Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
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Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

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Fragmanlar


Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 8.3 / 10
  • Filmin Puanı : 8.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

In Bruges ve Seven Psychopaths filmleriyle tanınan Martin McDonagh'ın üçüncü uzun metraj filmi Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, kızını öldüren suçlunun yakalanamaması sonucu yerel kolluk kuvvetlerine adeta bireysel bir savaş açan Mildred Hayes'in hikâyesini anlatıyor.

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