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Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 8.3 / 10
- Filmin Puanı : 8.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Suç
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD, İngiltere
- Gösterim Tarihi :2 Şubat 2018
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- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :115 dk.
Filmin Konusu
In Bruges ve Seven Psychopaths filmleriyle tanınan Martin McDonagh'ın üçüncü uzun metraj filmi Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, kızını öldüren suçlunun yakalanamaması sonucu yerel kolluk kuvvetlerine adeta bireysel bir savaş açan Mildred Hayes'in hikâyesini anlatıyor.
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