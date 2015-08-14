Üç Harfliler 2: Hablis

Ablanız, anneniz, babanız ve dedenizle beraber yaşadığınız mutlu, mesut, sağlam ve geniş bir aileniz var. Bu mutlu tablo terkedilmiş harap bir evin bugüne getirdikleriyle değişiyor. Çocukluk merakınız bir anda kabusunuz oluyor. Ablanız artık bir yabancı ve ondan korkuyorsunuz. Sadece siz değil tüm ailenizin hayatını kabusa çeviriyor. Adlarını anmaktan bile çekindiğiniz varlıklar tüm ailenizin kaderini sonsuza dek değiştiriyor.