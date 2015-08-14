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Üç Harfliler 2: Hablis

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Fragmanlar


Üç Harfliler 2: Hablis
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 3.3 / 10
  • Filmin Puanı : 5.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Ablanız, anneniz, babanız ve dedenizle beraber yaşadığınız mutlu, mesut, sağlam ve geniş bir aileniz var. Bu mutlu tablo terkedilmiş harap bir evin bugüne getirdikleriyle değişiyor. Çocukluk merakınız bir anda kabusunuz oluyor. Ablanız artık bir yabancı ve ondan korkuyorsunuz. Sadece siz değil tüm ailenizin hayatını kabusa çeviriyor. Adlarını anmaktan bile çekindiğiniz varlıklar tüm ailenizin kaderini sonsuza dek değiştiriyor.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Çok kotu

  • Abi yapan harika yapmıs vallaha yaaa Cok süper

  • Berbat bu filmleri izledikce hasan karacadağ ve ahmet mestçiyi tebrik ediyorum tekrar

  • Begenmedim. Korku filmlerinin hepsine gitmeye calisiyorum bi sekilde. Sinemada tek basima olmama ragmen korkmadim diyebilirim. Puanim 4

  • Rezalet gitmeyin paranıza yazık

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Oyuncular ve ekip

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