Üç Harfliler 3: Karabüyü

Anne ve babasını kaybettikten sonra çocukluğunun geçtiği eski evde oturmak istemeyen Alev, evini kiraya verir. Bu eve taşınan "tekinsiz" ve tuhaf kiracılar Alev, kızı Eda ve kocası Erol'un hayatlarını bir anda kabusa çevirir. Eve taşınan Dilek ve Kadir yeni evli bir çifttir. İkisinin de geçmişinde ürkütücü olaylar vardır ve farklı şekillerde Alev'in ailesine musallat olurlar. Alev rastlantı sonucu gittiği ve ''Ebced Hesabı'' yaparak ''Yıldızname'' falına bakan ürkütücü kadından, kiracıları hakkında bazı bilgiler öğrenir. Fakat öğrendiği şeyler Alev'in yaşadıklarını daha da kara bir kabusa dönüştürecektir.