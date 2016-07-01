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Üç Harfliler 3: Karabüyü

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Fragmanlar


Üç Harfliler 3: Karabüyü
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Anne ve babasını kaybettikten sonra çocukluğunun geçtiği eski evde oturmak istemeyen Alev, evini kiraya verir. Bu eve taşınan "tekinsiz" ve tuhaf kiracılar Alev, kızı Eda ve kocası Erol'un hayatlarını bir anda kabusa çevirir. Eve taşınan Dilek ve Kadir yeni evli bir çifttir. İkisinin de geçmişinde ürkütücü olaylar vardır ve farklı şekillerde Alev'in ailesine musallat olurlar. Alev rastlantı sonucu gittiği ve ''Ebced Hesabı'' yaparak ''Yıldızname'' falına bakan ürkütücü kadından, kiracıları hakkında bazı bilgiler öğrenir. Fakat öğrendiği şeyler Alev'in yaşadıklarını daha da kara bir kabusa dönüştürecektir.

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Yorumlar

  • söylenenlere katılmıyorum bence film tek kelimeyle harikaydı

  • serinin 1. filmi olan Marid harikaydi fakat 2. filmin gidisatinda problemlerboldugu kadar 3. film Karabuyunun cok eksik yanlari var. Fakat cokda farkli bir konu iceriginide gorebiliyoruz.

  • Komedi dicem o bile fazla gelir kız arkadaşımla ikinci yarıya bile dayanamadık çıktık igrenç ötesi bir film

  • neolursun biz turkler film cekmeleyim hele korku asla sen

  • Sanırım kimse gitmemiş.bu serinin ilk filmi marid iyi idare ederdi fakat 2.film kötüydü.fragmana bakılırsa bu filmde olmamış gibi.ama yinede türk korku yapımlarına olan merakımdan gidicem ve objektif yorumumu yazıcam )

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Oyuncular ve ekip

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