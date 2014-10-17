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Üç, İki, Bir... Kestik!
0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Küçük bir Ege köyünde yaşayan köylü genci Süleyman Oturak sinemaya delicesine tutkundur. Süleyman katıldığı çekilişten çıkan kamera ile ekibini oluşturup bir film yaparak dünyaya derdini anlatmanın peşindedir.
Galeri
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Yorumlar
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Umarım izlemeye deger bir film olmuştur. )
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