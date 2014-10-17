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Üç, İki, Bir... Kestik!

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Üç, İki, Bir... Kestik!
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (7 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Küçük bir Ege köyünde yaşayan köylü genci Süleyman Oturak sinemaya delicesine tutkundur. Süleyman katıldığı çekilişten çıkan kamera ile ekibini oluşturup bir film yaparak dünyaya derdini anlatmanın peşindedir.

Galeri

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Yorumlar

  • Umarım izlemeye deger bir film olmuştur. )

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Oyuncular ve ekip

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