Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Üç Yol
Paylaş

Üç Yol

1 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Üç Yol
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.1 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (9 oy) sen de oy kullan!
  • Tür :Dram
  • Yapım Yılı :2013
  • Ülke : Türkiye
  • Gösterim Tarihi :25 Ekim 2013

 

Filmin Konusu

Film, Bosna’da yaşananlar sonrası yakınlarını bulamayan, adaleti arayan insanları ve bu göreve gönül veren Türkiyeli bir şair ile vicdan sahibi Boşnak – Sırp bir psikoloğun, toplu mezarların gölgesindeki aşkını şiirsel bir anlatımla konu ediniyor. Film ayrıca savaşlardan ve bunalımlardan sonra ortaya çıkan krizlere, kaybedilen ahlâk ve kültürel miraslara ve vicdan azaplarına işaret ediyor.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • fragmanı beğendim. filmin konusu zaten çok çarpıcı.

  • bu filmi izlemek istiyorum. bosnada yaşananlar unutulmamalı

  • Film bosnada yasanan drama taniklik etmesi bakimindan Turk sinemasinda bir ilk olmasi bakimindan onemli. Ayrica yusuf - zuleyha aski ve ruyasinin modern bir yorumu. Gorsel ve sanatsal acidan film olaganustu guzel sahneleriyle sizleri buyuleyecek, duslere ruyalara dalacak, muzigin ritmi ve cekim mekanlarindaki huzuru hissedeceksiniz. Film sizi Bosnadan Hasankeyfe ask huzun ve umut yolculuguna cikaracak...

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Üç Yol filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Üç Yol filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir