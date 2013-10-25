Film, Bosna’da yaşananlar sonrası yakınlarını bulamayan, adaleti arayan insanları ve bu göreve gönül veren Türkiyeli bir şair ile vicdan sahibi Boşnak – Sırp bir psikoloğun, toplu mezarların gölgesindeki aşkını şiirsel bir anlatımla konu ediniyor. Film ayrıca savaşlardan ve bunalımlardan sonra ortaya çıkan krizlere, kaybedilen ahlâk ve kültürel miraslara ve vicdan azaplarına işaret ediyor.