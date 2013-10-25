Üç Yol
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- Filmin Puanı : 9.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Film, Bosna’da yaşananlar sonrası yakınlarını bulamayan, adaleti arayan insanları ve bu göreve gönül veren Türkiyeli bir şair ile vicdan sahibi Boşnak – Sırp bir psikoloğun, toplu mezarların gölgesindeki aşkını şiirsel bir anlatımla konu ediniyor. Film ayrıca savaşlardan ve bunalımlardan sonra ortaya çıkan krizlere, kaybedilen ahlâk ve kültürel miraslara ve vicdan azaplarına işaret ediyor.
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Yorumlar
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fragmanı beğendim. filmin konusu zaten çok çarpıcı.
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bu filmi izlemek istiyorum. bosnada yaşananlar unutulmamalı
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Film bosnada yasanan drama taniklik etmesi bakimindan Turk sinemasinda bir ilk olmasi bakimindan onemli. Ayrica yusuf - zuleyha aski ve ruyasinin modern bir yorumu. Gorsel ve sanatsal acidan film olaganustu guzel sahneleriyle sizleri buyuleyecek, duslere ruyalara dalacak, muzigin ritmi ve cekim mekanlarindaki huzuru hissedeceksiniz. Film sizi Bosnadan Hasankeyfe ask huzun ve umut yolculuguna cikaracak...