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Uçaklar 2: Söndür ve Kurtar
Planes: Fire & Rescue
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- IMDB Puanı : 6.0 / 10
- Filmin Puanı : 6.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Animasyon, Aile, Macera
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :29 Ağustos 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :83 dk.
Filmin Konusu
Dünyaca ünlü hava yarışçısı Dusty, bir daha asla yarışamayacağını öğrenince alan değiştirmek zorunda kalıyor ve itfaiye uçaklarının dünyasına dalıyor. Dusty, kurtarma helikopteri Blade Ranger ve onun, aralarında neşeli hava tankı Dipper’ın, ağır yük helikopteri Windlifter’ın, emekli askeri nakil uçağı Cabbie’nin ve The Smokejumpers adıyla tanınan hayat dolu bir grup cesur arazi aracının bulunduğu ekibine katılıyor.
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