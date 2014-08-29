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Sinema>Film Arşiv >  Uçaklar 2: Söndür ve Kurtar - Planes: Fire & Rescue
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Uçaklar 2: Söndür ve Kurtar

Planes: Fire & Rescue

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Fragmanlar


Uçaklar 2: Söndür ve Kurtar
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 6.0 / 10
  • Filmin Puanı : 6.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Dünyaca ünlü hava yarışçısı Dusty, bir daha asla yarışamayacağını öğrenince alan değiştirmek zorunda kalıyor ve itfaiye uçaklarının dünyasına dalıyor. Dusty, kurtarma helikopteri Blade Ranger ve onun, aralarında neşeli hava tankı Dipper’ın, ağır yük helikopteri Windlifter’ın, emekli askeri nakil uçağı Cabbie’nin ve The Smokejumpers adıyla tanınan hayat dolu bir grup cesur arazi aracının bulunduğu ekibine katılıyor.

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