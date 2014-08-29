Uçaklar 2: Söndür ve Kurtar

Dünyaca ünlü hava yarışçısı Dusty, bir daha asla yarışamayacağını öğrenince alan değiştirmek zorunda kalıyor ve itfaiye uçaklarının dünyasına dalıyor. Dusty, kurtarma helikopteri Blade Ranger ve onun, aralarında neşeli hava tankı Dipper’ın, ağır yük helikopteri Windlifter’ın, emekli askeri nakil uçağı Cabbie’nin ve The Smokejumpers adıyla tanınan hayat dolu bir grup cesur arazi aracının bulunduğu ekibine katılıyor.