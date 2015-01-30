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Üçkağıtçı Mortdecai
Mortdecai
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.5 / 10
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :30 Ocak 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :107 dk.
Filmin Konusu
Charlie Mortdecai, sanat eseri satıcısı bir İngiliz aristokrattır. Charlie ve yardımcısı Jock Strapp birçok kez P. G. Wodehouse’un Jeeves ve Wooster eserleriyle karşılaştırıldı. Mortdecai’de Charlie bir dizi uluslararası kötü adamın arasında, kayıp Nazi milyonlarının anahtarı olabilecek Goya eserinin peşindedir ve etkileyici üslubu ve yaptığı gaflarıyla içine düştüğü zor durumlardan her zaman yakasını kurtarmayı bilir.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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mükemmel bir filmdi uzun zamandır bukadar güldüğümü hatırlamıyorum. jonny deep yine kırıp geçirmiş. Imdb puanı gerçekten çok saçma
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fena değildi.ikinci yarısı biraz daha eğlenceli.puanı en fazla 6.5 ,gidilmese de olur
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johnny deep ;) ;)
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