Üçkağıtçı Mortdecai

Charlie Mortdecai, sanat eseri satıcısı bir İngiliz aristokrattır. Charlie ve yardımcısı Jock Strapp birçok kez P. G. Wodehouse’un Jeeves ve Wooster eserleriyle karşılaştırıldı. Mortdecai’de Charlie bir dizi uluslararası kötü adamın arasında, kayıp Nazi milyonlarının anahtarı olabilecek Goya eserinin peşindedir ve etkileyici üslubu ve yaptığı gaflarıyla içine düştüğü zor durumlardan her zaman yakasını kurtarmayı bilir.