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Üçüncü Dünya

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Üçüncü Dünya
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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  • Yapım Yılı :2019
  • Ülke : Türkiye
  • Gösterim Tarihi :30 Ağustos 2019
  • Yönetmen :

 

Filmin Konusu

Üçüncü Dünya, Mısır tanrısı ile iletişim kuran Lily'nin yaşadıklarını konu ediyor. Lily,'nin hayatı, Mısır'ın en büyük tanrısı olarak kabul edilen İsis ile iletişim kurması ile bambaşka bir hal alır. Bu zor gerçekleşecek durumu başaran Lilly, İsis'in muhafızları tarafından tapınağa götürülür. Ancak burada karşılaştığı olaylar, Lily'nin korkmasına neden olur ve geri dönmek ister. Ancak onun geri dönmesi artık mümkün değildir. O farkında olmadan tören gerçekleşmiş ve artık İsis yeni benedeninde yaşamaya başlamıştır.

Galeri

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