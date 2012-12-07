Uçuş
Flight
- IMDB Puanı : 7.3 / 10
- Filmin Puanı : 7.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :7 Aralık 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :138 dk.
- Dağıtıcı :UIP
Filmin Konusu
Başarılı bir pilot Whip, düşmekte olan bir uçağı bütün pilotluk yeteneklerini kullanarak çok sıra dışı bir biçimde, en az hasarla yere indirmeyi başarır; mürettebatla birlikte uçaktaki pek çok insanın da hayatı kurtulur. Whip hastanede gözünü bir kahraman olarak açar ama kaza soruşturmasında hiç beklemediği bir ithamla karşılaşır. Raporlar kaptan pilotun uçuşa alkol alarak çıktığını göstermektedir. Bir yandan kurtardığı hayatlar, hiç kimsenin o uçağı kendisi gibi indiremeyeceğini söylerken bir yandan da hakkında açılan mahkeme ile uğraşmak durumundadır.
Galeri
Yorumlar
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İyi her şey güzelde şu hollywood yine beyaz kadınları siyah erkeklerle sevgili yaparak seyircinin bilinçaltına oynamaya devam ediyor.
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Çok güzeldi herkesin eline sağlık başyapıt!!!
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ne kadar iyi kurgulamışlar hikayeyi bravo gitmeyenler hemen gidin çok şey kaçırırsınız
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konu hakkında birşey yazmak istemiyorum izlemeyenler olabilir diye ama senaryoyu çok başarılı buldum
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kesinlikler tavsiye ediyorum herkese film güzel hikaye sağlam