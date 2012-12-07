Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Uçuş - Flight
Paylaş

Uçuş

Flight

7 kişi izlemiş. | 36 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Uçuş
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 7.3 / 10
  • Filmin Puanı : 7.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (20 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Başarılı bir pilot Whip, düşmekte olan bir uçağı bütün pilotluk yeteneklerini kullanarak çok sıra dışı bir biçimde, en az hasarla yere indirmeyi başarır; mürettebatla birlikte uçaktaki pek çok insanın da hayatı kurtulur. Whip hastanede gözünü bir kahraman olarak açar ama kaza soruşturmasında hiç beklemediği bir ithamla karşılaşır. Raporlar kaptan pilotun uçuşa alkol alarak çıktığını göstermektedir. Bir yandan kurtardığı hayatlar, hiç kimsenin o uçağı kendisi gibi indiremeyeceğini söylerken bir yandan da hakkında açılan mahkeme ile uğraşmak durumundadır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • İyi her şey güzelde şu hollywood yine beyaz kadınları siyah erkeklerle sevgili yaparak seyircinin bilinçaltına oynamaya devam ediyor.

  • Çok güzeldi herkesin eline sağlık başyapıt!!!

  • ne kadar iyi kurgulamışlar hikayeyi bravo gitmeyenler hemen gidin çok şey kaçırırsınız

  • konu hakkında birşey yazmak istemiyorum izlemeyenler olabilir diye ama senaryoyu çok başarılı buldum

  • kesinlikler tavsiye ediyorum herkese film güzel hikaye sağlam

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Uçuş filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Uçuş filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir