Uglyville kasabası garipliklerin sevildiği, farklılıkların kutlandığı bir kasabadır. Orada yaşayan özgür ruhlu Moxy ve onun UglyDolls dostlarının günleri koşuşturma ve neşe içerisinde geçer. Moxy, kasabadaki hayatından ne kadar mutlu olsa da Uglyville'de yer alan dağın diğer tarafından ne olduğunu merak eder. En yakın arkadaşlarından oluşan bir grup kuran Moxy, diğer tarafta ne olduğunu öğrenmek için yola koyulur. Ekip, dağın diğer tarafına vardıklarında ise bambaşka bir dünya keşfeder. Karşılarındaki şehir Moxy ve arkadaşlarının büyülenmesine neden olur. Fakat burası onların pek de düşledikleri gibi değildir. Daha geleneksel oyuncakların eğitim gördüğü ve mezun olmalarının ardından gerçek dünyaya giderek kendilerini sevecek bi çocuk aramaya başladığı bu şehri "mükemmel oyuncak" Lou yönetmektedir. Ekip burada farklı olmanın getirileriyle yüzleşirken bir yandan da sevilme isteklerinin gerçekleşmesi için mücadele etmek zorunda kalacaktır. Nihayetinde, harika olmak için mükemmel olmanız değil kendiniz olmanız gereklidir! Kelly Asbury’nin yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon türündeki filmin seslendirme kadrosunda Kelly Clarkson, Emma Roberts, Janelle Monáe, Nick Jonas, Blake Shelton gibi isimler yer alıyor.

