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Sinema>Vizyondaki Filmler >  Uğur Böceği - Lady Bird
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Uğur Böceği

Lady Bird

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Uğur Böceği
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Christine "Uğur Böceği" McPherson (Saoirse Ronan) son derece sevecen, dik kafalı ve iradeli annesi (Laurie Metcalf) gibi olmamak için mücadele etse de aynı onun gibidir. Uğur Böceği'nin annesi, babasının (Tracy Letts) işini kaybetmesinden sonra ailesini ayakta tutmak için yorulmak bilmeden çalışan bir hemşiredir. Sacramento, California'da 2002 yılında, hızla değişen Amerikan ekonomisinin ortasında geçen Uğur Böceği, bizi şekillendiren ilişkilere, bizi tanımlayan inançlara ve yuva adını verdiğimiz yerin benzersiz güzelliğine etkileyici bir bakış sunuyor.

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