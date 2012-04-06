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Ülkücüler

6 kişi izlemiş. | 99 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ülkücüler
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (250 oy) sen de oy kullan!
  • Tür :Belgesel
  • Yapım Yılı :2012
  • Ülke : Türkiye
  • Gösterim Tarihi :6 Nisan 2012
  • Süre :117 dk.
  • Dağıtıcı :Özen Film

 

Filmin Konusu

Yanlış aksettirilen tarihi, yaşayanların gözünden aslına sadık kalınarak anlatma çabası... Aslolan değerlere sahip çıkabilme çabası. Bu ülkenin varlığının ve geleceğin teminatı olan ülkücü harekete ve onun sembolleşen kişi, kurum ve değerlerine teşekkür çalışması...

ÜLKÜCÜ HAREKETİN 80 ÖNCESİ MÜCADELESİ VE CEZAEVİ GÜNCESİ..

Galeri

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Yorumlar

  • gerçekten gerçeklerin yansıtılmış oldugu bi film bence

  • Gerçekten 80 döneminde ülkede devlet yokken ülkeyi savunan ülkücülermiş.

  • Gerçekten 80 döneminde ülkede devlet yokken ülkeyi savunan ülkücülermiş.

  • Davamız ALLAH davasıdır.Yeni nesile bunu çok iyi öğretmek lazımdır.Bu filmi yapanlardan ALLAH razı olsun yayınlayamayız diye korkmamışlar ALLAHA inanmışlar zafer yalnızca ALLAHA inananlarındır

  • artık yeni neslin gerçekleri görmesi lazım.şehit olan kardeşlerimiz gururumuzdur.film yaımcılarından Allah razı olsun

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