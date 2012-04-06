Yanlış aksettirilen tarihi, yaşayanların gözünden aslına sadık kalınarak anlatma çabası... Aslolan değerlere sahip çıkabilme çabası. Bu ülkenin varlığının ve geleceğin teminatı olan ülkücü harekete ve onun sembolleşen kişi, kurum ve değerlerine teşekkür çalışması...

ÜLKÜCÜ HAREKETİN 80 ÖNCESİ MÜCADELESİ VE CEZAEVİ GÜNCESİ..