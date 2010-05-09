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Uma Hora de Amor
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- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Müzikal, Dram
- Yapım Yılı :1964
- Ülke : Portekiz
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :83 dk.
- Dağıtıcı :Cinedex
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