Ümmü Sıbyan Zifir

Lise son sınıfta okuyan bir grup arkadaş, mezun olmadan önce son bir çılgınlık yapmaya karar verirler. Gece okula gizlice girip öğretmenler odasına girip parti yapacaklardır. Parti başlar, çok eğlenmektedirler, ta ki içlerinden biri yıllar önce okullarında intihar eden Kevser isimli öğrencinin ruhunu çağırmayı teklif edene kadar. Başta hiçbirinin ciddiye almadığı bu ruh çağırma seansı Kevser’in ruhunun gerçekten de gelişiyle kontrolden çıkar.