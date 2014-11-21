Ümmü Sıbyan Zifir
- IMDB Puanı : 2.8 / 10
- Filmin Puanı : 4.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :21 Kasım 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Lise son sınıfta okuyan bir grup arkadaş, mezun olmadan önce son bir çılgınlık yapmaya karar verirler. Gece okula gizlice girip öğretmenler odasına girip parti yapacaklardır. Parti başlar, çok eğlenmektedirler, ta ki içlerinden biri yıllar önce okullarında intihar eden Kevser isimli öğrencinin ruhunu çağırmayı teklif edene kadar. Başta hiçbirinin ciddiye almadığı bu ruh çağırma seansı Kevser’in ruhunun gerçekten de gelişiyle kontrolden çıkar.
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Yorumlar
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filmi bnde beğendim izlemeye değer diye düşünüyorum
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Bu filme 2 hafta önce arkadaşlarım FATİH DEMİR VE ERKAN MUTLUU ILE GITTIK. Çok guzeldi. ama erkan arkadaşımız nasil korktuysa 2 haftadır psikiyatri tedavisi görüyor. 2 haftadır evde kezban gördüğünü iddia ediyor. çok güzel film herkese tavsiye ederim.
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Zaman kaybı içler acısı kötü bir film
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Sakın ama sakın gitmeyin.İğrenç ötesi bir film.Zaman ve para kaybı bir film.Oyunculuk ,konu,çekim,seslendirme iğrenç ötesi.
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Bosuna zaman kaybi. Paraniza yazik. Sakin gitmeyin...