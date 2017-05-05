Umudun Kıyısında

İstanbul'da fotoğraf sanatçısı olan Ufuk, hayatı geldiği gibi yaşayan biridir. Hayata karşı sorguladığı tek gerçeklik, fotoğraflarına da konu ettiği küresel ısınma ve yenilenebilir enerji konularıdır. Bir gün Esma adında bir kadınla tanışır. Esma tanıdığı kadınlara göre oldukça dominant ve düşündüğünü söyleyebilme cesareti gösteren biridir. Nitekim ilk tanışmaları pek hoş olmaz ve çok sert bir tartışma yaşarlar. Devam eden günlerde sık sık karşılaşmaları aralarında bir yakınlaşma sağlar. Ufuk bu dönemlerde önemsemediği baş dönmeleri ve kısa süreli hafıza kayıpları yaşamaktadır.

Ufuk hastalığı sonucu hastaneye kaldırılır. Hastane odasında gözlerini açtığında yan yatağında yatan Umut ile karşılaşır. Umut hasta olmasına rağmen yüzünden gülümsemeyi eksik etmeyen bir delikanlıdır. Ufuk, Umut'un saf ve masum bir insan olduğunu anladığında hayatı hoyratça yaşadığını daha iyi anlar. Tahlil sonuçlarına göre her ikisinin de beyninde tümör vardır. Ufuk hayatla olan bu son yolculuğunda ona eşlik eden arkadaşı Umut'la güzel günler geçirmek için çalışır.