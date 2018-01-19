Umut Avcıları

Afyon Anıtkaya kasabasında yaşayan Cafer, Ahmet, Baki, Doğan zengin olma umuduyla geceleri define ararlarken gündüzleri ise kendi işleri ile meşguldürler. Ancak en büyük korkuları yakalanma korkusudur. Aslen Afyon'lu olan Ali ise genç bir iş adamıdır ve avcıdır. Av için Paris'ten Afyon'a gelen Ali hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalır çünkü hayatı pahasına mücadele vermek zorundadır. Tüm bunlar yaşanırken Anıtkaya'da hiç beklenmedik bir gelişme daha olacaktır. Bu gelişme dörtlüye umut olabilecek midir?