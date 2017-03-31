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Umut Bahçesi
The Zookeeper's Wife
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- IMDB Puanı : 7.0 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :31 Mart 2017
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- Süre :124 dk.
Filmin Konusu
Jessica Chastain'in başrolünde yer aldığı The Zookeeper's Wife, Nazi istilası sırasında Varşova HayvanaJessica Chastain'in başrolünde yer aldığı The Zookeeper's Wife, Nazi istilası sırasında Varşova Hayvanat Bahçesi'nden yüzlerce insan ve hayvanın kurtarılmasını sağlayan Antonina ve Jan Zabinski çiftinin hikâyesini ele alıyor.
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