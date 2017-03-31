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Sinema>Film Arşiv >  Umut Bahçesi - The Zookeeper's Wife
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Umut Bahçesi

The Zookeeper's Wife

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Fragmanlar


Umut Bahçesi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.0 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Jessica Chastain'in başrolünde yer aldığı The Zookeeper's Wife, Nazi istilası sırasında Varşova HayvanaJessica Chastain'in başrolünde yer aldığı The Zookeeper's Wife, Nazi istilası sırasında Varşova Hayvanat Bahçesi'nden yüzlerce insan ve hayvanın kurtarılmasını sağlayan Antonina ve Jan Zabinski çiftinin hikâyesini ele alıyor.

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