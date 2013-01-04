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Umut Işığım

Silver Linings Playbook

4 kişi izlemiş. | 28 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Umut Işığım
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Eski bir öğretmen olan Pat Salitano, girdiği ruh sağlığı hastanesinden çıkmasının ardından ailesinin yanına döner ve eski karısı ile tekrar biraraya gelmeye çalışır. Fakat durum Pat için hayli zor gibi gözükse de, bu sırada tanıştığı Tiffany isimli gizemli komşu kadın Pat'in hayatını bambaşka bir yöne çevirecektir.

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Yorumlar

  • oyunculuklar muhteşem yalnızca bunun için bile seyredilir

  • müthiş bi film, böyle filmleri izleyince yerli filmlerdeki özellikle oyuncu kalitesizliğini bi kere daha farkediyosun, kaçırmayın derim gerçek oyunculuk görmek için, son dönemde gördüğüm en etkileyici film

  • Az önce filmden çıktım eğer hava yağmurluysa, paranız cebinize batıyorsa ve diğer filmlere de gittiyseniz son ihtimal olarak gidilebilir. Oscar'a aday olması şaşırtmadı beni

  • film oscar ın güçlü adaylarından. Türkiye de gösterime girmekte bayağı gecikti sanırım. sadece jennifer lawrence için izleyeceğim.

  • Geçen hafta medyum da diilmiydi bu adam

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Oyuncular ve ekip

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