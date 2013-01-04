Umut Işığım

Eski bir öğretmen olan Pat Salitano, girdiği ruh sağlığı hastanesinden çıkmasının ardından ailesinin yanına döner ve eski karısı ile tekrar biraraya gelmeye çalışır. Fakat durum Pat için hayli zor gibi gözükse de, bu sırada tanıştığı Tiffany isimli gizemli komşu kadın Pat'in hayatını bambaşka bir yöne çevirecektir.