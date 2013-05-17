Umut Üzümleri

Anadolu'nun küçük bir köyünde çorak topraklarını bir toptancıya kaptırmak üzere olan Rumen köylü halkı, kurtuluş için bir çare bulmaya çalışmaktadır. Bu esnada köye henüz tayini çıkan öğretmen zamanla işleri değiştirecektir. Köylüler çorak topraklarını canlandırabilmek için planladıkları sulama projesi için topraklarını ipotek ettirerek zengin tüccara borçlanmışlardır. Ancak borçlarını ödeyemeyince tüccar bu topraklara yeni bir yerleşim alanı oluşturmaya karar verir. Bunu durdurmaya çalışan köylüler köy muhtarı ve yeni gelen öğretmenin önderliğinde büyük bir mücadeleye girişerek topraklarını kurtarmaya çalışacaklardır.