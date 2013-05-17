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Umut Üzümleri

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Fragmanlar


Umut Üzümleri
  • IMDB Puanı : 5.3 / 10
  • Filmin Puanı : 7.9 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Anadolu'nun küçük bir köyünde çorak topraklarını bir toptancıya kaptırmak üzere olan Rumen köylü halkı, kurtuluş için bir çare bulmaya çalışmaktadır. Bu esnada köye henüz tayini çıkan öğretmen zamanla işleri değiştirecektir. Köylüler çorak topraklarını canlandırabilmek için planladıkları sulama projesi için topraklarını ipotek ettirerek zengin tüccara borçlanmışlardır. Ancak borçlarını ödeyemeyince tüccar bu topraklara yeni bir yerleşim alanı oluşturmaya karar verir. Bunu durdurmaya çalışan köylüler köy muhtarı ve yeni gelen öğretmenin önderliğinde büyük bir mücadeleye girişerek topraklarını kurtarmaya çalışacaklardır.

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Yorumlar

  • altan erkekli, yetkin dikinciler, ahmet mekin... bu isimler için bile izlenir

  • tunç okan usta bi yönetmen. usta yönetmenle usta oyuncular buluşmuş. destek verilmeli

  • beyazperdede daha çok görmek istediğimiz oyuncular bu filmde. yüksek bütçeli hollywood filmlerinin arasından sıyrılabilmesi dileğiyle

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Oyuncular ve ekip

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