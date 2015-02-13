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Unutma Beni

Still Alice

3 kişi izlemiş. | 9 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Unutma Beni
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 7.5 / 10
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Columbia Üniversitesi’nde dil bölümünde profesör olan Alice Howland hayatta istediği her şeye sahiptir. Ona sadık bir kocası ve üç çocuğu vardır. Hayatı işiyle ailesinin arasında gidip gelmektedir. UCLA’de yaptığı bir konuşma sırasında konuşma için çok önemli bir kelimeyi bir türlü hatırlayamaz. Ailesinden gizlice göründüğü nörolog, çok kötü bir haber verir. Alice, Erken Başlangıçlı Alzheimer’a yakalanmıştır.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Güzel etkileyici

  • merakla bekliyorum.....

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Oyuncular ve ekip

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