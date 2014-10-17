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Unutulmaz Aşk

The Best of Me

0 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Unutulmaz Aşk
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 8.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

İki eski lise aşkı olan ve 20 yılın ardından sevdikleri bir arkadaşlarının cenazesi için geldikleri küçük kasabalarında yeniden biraraya gelen Dawson ve Amanda’nın hikâyesi. Bu buruk biraraya gelişleri, unutamadıkları aşkı yeniden ateşler. Ancak çok geçmeden, 20 yıl önce onları ayrılmaya zorlayan güçlerin hâlâ yaşamakta olduğunu ve bugün çok daha büyük bir tehlike yarattığını fark ederler.

Galeri

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Yorumlar

  • Seyre değer

  • Mükemmel değil ama seyre değer.

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Oyuncular ve ekip

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