Sinema>Film Arşiv > Unutulmaz Aşk - The Best of Me
Unutulmaz Aşk
The Best of Me
0 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 8.7 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :17 Ekim 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
İki eski lise aşkı olan ve 20 yılın ardından sevdikleri bir arkadaşlarının cenazesi için geldikleri küçük kasabalarında yeniden biraraya gelen Dawson ve Amanda’nın hikâyesi. Bu buruk biraraya gelişleri, unutamadıkları aşkı yeniden ateşler. Ancak çok geçmeden, 20 yıl önce onları ayrılmaya zorlayan güçlerin hâlâ yaşamakta olduğunu ve bugün çok daha büyük bir tehlike yarattığını fark ederler.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
-
Seyre değer
-
Mükemmel değil ama seyre değer.
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.