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Unutursam Fısılda

5 kişi izlemiş. | 62 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Unutursam Fısılda
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 7.5 / 10
  • Filmin Puanı : 8.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (49 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Küçük bir kasabada kalbinin en derinine sakladığı hayalleri, Tarık’a duyduğu aşkla ortaya çıkaran Ayperi, İstanbul’da ulaşacağı şöhret yolunda da yalnız kalmıyor.

Bir zamanlar duvarını süslediği posterlerde, satır satır okuduğu müzik dergilerinde ve büyük bir hayranlıkla dinlediği plaklarda artık hep Ayperi vardır. Kendisinden uzak gördüğü ama içten içe imrendiği müzik ve şöhret dolu hayat, Ayperi’nin güçlü sesi, Tarık’ın besteleri, Erhan’ın desteğiyle gerçeğe dönüşür.
Yıllar sonra her şeyin başladığı noktaya dönen Ayperi, ablası Hanife’yle bir hesaplaşma yaşar. Yaşadığı kasabadan Tarık ile birlikte özgürlüğe ve müziğe kaçan Ayperi, yanında Hanife’nin bir sırrını da götürmüştür.
Bu sır Ayperi’yi Ayperi yaparken, Hanife’nin de hayatını da şekillendirir. Hanife ve Ayperi yıllar sonra karşı karşıya geldiklerinde, birbirlerinin yüzünde yapabildiklerini ve yapamadıklarını görür.

Galeri

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Yorumlar

  • ÇOK ON NUMARA BİR FİLMDİ SİNEMADA İZLEDİM FAKAT HALA NEDENSE DVD Sİ ÇIKMIYOR BU FİLMDEN SONRA VİZYONA GİREN FİLMLERİN BİLE DVDSİ ÇIKTI BU FİLMİNKİ ÇIKMIYOR MERAKLA DVD ÇIKMASINI BEKLİYORUM

  • Film içerisinde roller eşit dağılmış ve çok da iyi olmuş bence. İzlemeyenler için izlemenizi tavsiye ederim.

  • filim cok quzeldııı

  • film Çağan Irmak klasiği olmuş. emeği geçenlerin emeklerine sağlık. bu arada babam ve oğlum da daha çok ağlamıştım. bir de ses güzelde şarkı sözlerini müzik yutuyordu. anlamadım sözleri geldim internetten baktım.

  • Arkadaşlar sizce bu flim sinemalarda kaç hafta kalır ?

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Oyuncular ve ekip

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