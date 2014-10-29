Unutursam Fısılda
- IMDB Puanı : 7.5 / 10
- Filmin Puanı : 8.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :29 Ekim 2014
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Küçük bir kasabada kalbinin en derinine sakladığı hayalleri, Tarık’a duyduğu aşkla ortaya çıkaran Ayperi, İstanbul’da ulaşacağı şöhret yolunda da yalnız kalmıyor.
Galeri
Yorumlar
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ÇOK ON NUMARA BİR FİLMDİ SİNEMADA İZLEDİM FAKAT HALA NEDENSE DVD Sİ ÇIKMIYOR BU FİLMDEN SONRA VİZYONA GİREN FİLMLERİN BİLE DVDSİ ÇIKTI BU FİLMİNKİ ÇIKMIYOR MERAKLA DVD ÇIKMASINI BEKLİYORUM
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Film içerisinde roller eşit dağılmış ve çok da iyi olmuş bence. İzlemeyenler için izlemenizi tavsiye ederim.
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filim cok quzeldııı
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film Çağan Irmak klasiği olmuş. emeği geçenlerin emeklerine sağlık. bu arada babam ve oğlum da daha çok ağlamıştım. bir de ses güzelde şarkı sözlerini müzik yutuyordu. anlamadım sözleri geldim internetten baktım.
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Arkadaşlar sizce bu flim sinemalarda kaç hafta kalır ?